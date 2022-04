La chocolaterie de Michelet École Maternelle Jules Michelet Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

École Maternelle Jules Michelet, le jeudi 21 avril

Lors de cette première semaine des vacances nous avons une mission de la plus haute importance : retrouver les ticket d’or afin de pouvoir entrer dans la chcolaterie de Michelet. Bien entendue, des personnages (remplis de gourmandises) viendront nous rendre visiter et nous aider à accéder à cette chocolaterie. Attention, aiguisez vos papilles, le centre de loisirs va se transformer et devenir gourmand! **Activités du matin:** * La chasse aux bonbons * Le jardin des bonbons * La grande danse des Oompa Loopa **Activités de l’après-midi:** * La grande fuereur de Willy Wonka Pour ces vacances, nous entrons dans un monde de gourmandise ! École Maternelle Jules Michelet rue Jules Michelet, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

