de 23h00 à 05h00

. payant 13€ Early bird

15€ Regular

17€ Late

Flirt présente « La Chiquette » ! Pour bien débuter la nouvelle année, on vous attend pour une grosse raclée dans un lieu atypique de 1000m² dans Paris intra-muros qui sera tenu secret jusqu'à la dernière minute ! Accroche toi bien car pour cette expérience ascensionnelle, on sera accompagné des duos Baraka et Maté & Von Riu, mais également de la jeune Bambi ainsi que du Flirt Soundsystem ! Vous l'aurez compris, nous sommes dans une salle d'escalade afin que vous puissiez correctement échauffer vos rotules. // Au programme // – Une scène avec scénographie et expérience visuelle garantie

– Espace chill out avec projections pour atteindre votre climax

– Vestiaire disponible sur place

– Espace fumeur outdoor pour refroidir vos systèmes

– Stands de fripes et de créateurs en tout genre

– Salon de tatouage pour graver vos envies les plus folles Contact : https://fb.me/e/2qY4AWOqU shotgun.live/fr/events/la-chiquette-mate-b-2-b-von-riu-baraka-bambi-flirt

