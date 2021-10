Mérignac Médiathèque Mérignac Gironde, Mérignac La chimie étonnante Médiathèque Mérignac Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

L’association des Petits débrouillards invitent les plus jeunes à participer à un atelier d’expériences autour de la Chimie le samedi 6 novembre à la Médiathèque Michel Sainte Marie. Un atelier pour les plus jeunes autour de la chimie ————————————————— Viens faire de nombreuses expériences chimiques à l’occasion de cet atelier de 2 heures organisé à la Médiathèque : * Encre invisible, * fabrication d’un gaz * découverte d’un cocktail étonnant, * etc Un atelier sur inscription pour les enfants de 6 à 12 ans.

Sur inscription auprès de la Médiathèque de Mérignac

La chimie étonnante est un atelier proposé pendant les vacances aux plus jeunes de 6 à 12 ans. Médiathèque Mérignac 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Centre ville Gironde

