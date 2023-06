Entre Orient et Occident – Musique partagée La Chimère Grenoble Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Entre Orient et Occident – Musique partagée La Chimère Grenoble, 21 juin 2023, Grenoble. Entre Orient et Occident – Musique partagée Mercredi 21 juin, 20h30 La Chimère Scène partagée avec :

Mathilde Dionnet : voix et guitare

Fred Kazak et Philippe Fontaine : voix, oud et guitare

Quatuor Orionde : flûte, violon, guitare, contrebasse

Chansons et compositions originales, musique acoustique La Chimère 12 rue Voltaire 38000 Grenoble

2023-06-21T20:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

