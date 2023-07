Cet évènement est passé La Chimère / Avant-premières ! 8e édition Cinéma Le Balzac Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public adolescents adultes. payant Tarif unique : 6€ Dans le cadre de « Avant-premières ! » avec les Cinémas Indépendants Parisiens, le cinéma Le Balzac vous invite à découvrir le film « La Chimère » de Alice Rohrwacher en avant-première ! Séance accompagnée d’une discussion avec un étruscologue LA CHIMÈRE de Alice Rohrwacher Italie, Suisse, France | 2023 | 2h10 | VOSTFRChacun poursuit sa chimère sans jamais parvenir à la saisir. Pour certains, c’est un rêve d’argent facile, pour d’autres la quête d’un amour passé… De retour dans sa petite ville du bord de la mer Tyrrhénienne, Arthur retrouve sa bande de Tombaroli, des pilleurs de tombes étrusques et de merveilles archéologiques. Arthur a un don qu’il met au service de ses amis brigands : il ressent le vide. Le vide de la terre dans laquelle se trouvent les vestiges d’un monde passé. Le même vide qu’a laissé en lui le souvenir de son amour perdu, Beniamina. Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2023. Cinéma Le Balzac 1 rue Balzac 75008 Paris Contact : https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://fb.me/e/5DoJTafXU https://fb.me/e/5DoJTafXU https://www.cinemabalzac.com/reserver/F374498/D1689012000/VO/271729/

