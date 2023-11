Le marché de Noël de la Chiffonne’rit La Chiffonne’rit Bordeaux, 9 décembre 2023, Bordeaux.

Le marché de Noël de la Chiffonne’rit 9 et 10 décembre La Chiffonne’rit Entrée libre.

Artistes et artisants se réunissent pour vous proposer leurs créations. Vous y retrouverez nos résidents ainsi que plusieurs créateurs locaux.

Le bar associatif sera ouvert pour l’occasion, vous pourrez y goûter nos bières artisanales bordelaises de @azimutbrasserie du vin chaud et pleins d’autres breuvages. Le tout dans une ambiance musicale et chaleureuse !

Alors n’hesitez plus, rendez-vous le 9 et 10 décembre au 77, rue reinette à Bordeaux Bastide tram Galin sur la ligne A.

La Chiffonne’rit 77, rue reinette 33000 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/p/CzjX9bXKeIi/?hl=fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

marché noel