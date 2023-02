La Chienne des Baskerville – Le 13e Art (Paris) LE COLISEE, 22 mars 2023 00:00, LENS.

La Chienne des Baskerville – Le 13e Art (Paris) LA CHIENNE DES BASKERVILLE. Un spectacle à la date du 2023-03-22 au 2023-07-09 20:00. Tarif : 27.2 27.2 euros.

LE COLISEE LENS Pas-de-Calais . THALIA PROD (L-D-20-0591) et FEMMES A BARBE présentent : LA CHIENNE DES BASKERVILLEIl était une fois, une légende effroyable qui continue d’épouvanter les âmes les plus naïves.Il était une fois, la vengeance d’une bête terrifiante aux yeux rouges qui crachait du feu.Il était une fois, 6 comédiens qui incarneront les 15 personnages du célèbre roman de Conan Doyle et aussi un chien monstrueux et l’horrible tueur de scream et aussi peut-être d’autres personnages.Il était une fois une comédie absurde, à l’humour anglais écrite par des français.Il était une fois la chienne des Baskerville.Réservation PMR : 01 48 28 46 46.

Votre billet est ici.

THALIA PROD (L-D-20-0591) et FEMMES A BARBE présentent :

LA CHIENNE DES BASKERVILLE



Il était une fois, une légende effroyable qui continue d’épouvanter les âmes les plus naïves.

Il était une fois, la vengeance d’une bête terrifiante aux yeux rouges qui crachait du feu.

Il était une fois, 6 comédiens qui incarneront les 15 personnages du célèbre roman de Conan Doyle et aussi un chien monstrueux et l’horrible tueur de scream et aussi peut-être d’autres personnages.

Il était une fois une comédie absurde, à l’humour anglais écrite par des français.

Il était une fois la chienne des Baskerville.

Réservation PMR : 01 48 28 46 46

Votre billet est ici.