**Création 2022 de la Cie. L** **La chienne de l’Ourse** **De Catherine Zambon** _« Je vais vivre enfin !». Elle crie elle est sublime il faut dormir._ **Elle a 16 ans, elle fuit de son pas d’ourse lourde les sentiments qui la bousculent et la bouleversent. Elle court pour fuir droit devant elle sans s’arrêter pour disparaitre, tuer ce qu’elle ressent en elle : un désir si fort, un désir impossible, qui fait battre son cœur si vite qu’elle pense qu’elle ne peut plus vivre. Elle aime Liv.** La Chienne de l’Ourse est un spectacle sur la fureur de vivre, l’urgence de dire, sur l’adolescence, sur le désir, le « corps lesbien ». L’Ourse est incarnée par une comédienne / danseuse et une musicienne/ conceptrice sonore, la voix et la musique palpitent dans un rythme effréné. Elles sont enveloppées tout au long de cette course par une vidéo qui interagie comme un catalyseur émotionnel. **Mise en scène** : Myriam Gharbi **Jeu** : Aziyadé et Naïma Delmond **Conception et création musicale** : Naïma Delmond **Scénographie Vidéo** : Arnaud Deparis **Régie Lumière et son** : Fabrice Loubes [Extrait](https://www.youtube.com/watch?v=-ZuNHMPC3RM) **La Compagnie L** est une association créée en 2013 , subventionnée par la ville de Villeurbanne, soutenue pour la création de La chienne de L’ourse par le centre Léo Lagrange et le théâtre de l’Iris . « La Compagnie L c’est une urgence, une nécessité de créer un cadre d’expression pour dire et vivre. Notre démarche artistique est concrète elle part de la rencontre avec un texte, un public et la vie. Les expériences de Myriam Gharbi directrice artistique de la Cie. L en tant que metteuse en scène, comédienne et pédagogue l’ont amenée à développer une esthétique personnelle. Qui est une démarche d’acteur-créateur, concrète en lien avec le présent et l’action : trouver sa place dans le monde, l’engagement, porter la parole féminine, la parole des exclu-es, la nécessité de créer du sens, faire vivre et découvrir les écritures contemporaines et poétiques. » extrait des statuts Evènement labellisé « Villeurbanne 2022, capitale française de la culture »

Une urgence de dire /l’adolescence/ la fureur de vivre / l’amour / le mal être /les possibles de la différence /les corps / les désirs / Un texte de guerrière

