La chienne de l’ourse – Cie L Création Espace Tonkin, 19 janvier 2022, Villeurbanne.

La chienne de l’ourse – Cie L Création

du mercredi 19 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Espace Tonkin

à partir de 13 ans mercredi 19 au samedi 22 janvier 2022 – 20h Tarif unique : 10€ [scolaires et groupe + 10 personnes : 7€ ] Durée : 1h10 Elle a 16 ans, elle fuit de son pas d’ourse lourde les sentiments qui la bousculent et la bouleversent. Elle court pour fuir droit devant elle sans s’arrêter pour disparaître, tuer ce qu’elle ressent en elle : un désir si fort, un désir impossible, qui fait battre son cœur si vite qu’elle pense qu’elle ne peut plus vivre. Elle aime Liv. La chienne de l’ourse est un spectacle sur la fureur de vivre, l’urgence de dire, sur l’adolescence, sur le désir, le « corps lesbien ». L’ourse est incarnée par une comédienne / danseuse et une musicienne. La voix et la musique palpitent dans un rythme effréné. Elles sont enveloppées tout au long de cette course par une vidéo qui interagit comme un catalyseur émotionnel. Myriam Gharbi : mise en scène – Aziyadé : jeu – Naïma Delmond : jeu, conception et création musicale – Arnaud Deparis : scénographie vidéo D’après l’œuvre de Catherine Zambon La Compagnie L est subventionnée par la ville de Villeurbanne La chienne de l’ourse – Coréalisations : théâtre de l’iris, Villeurbanne et Espace Tonkin, Villeurbanne Réservations : [lcompagnie.l@gmail.com](mailto:lcompagnie.l@gmail.com) Scolaires : jeudi 23 janvier 2022 – 14h pour les scolaires prendre contact avec la Cie L : Contact Myriam Gharbi, directrice artistique : [lcompagnie.l@gmail.com](mailto:lcompagnie.l@gmail.com)

Tarif unique : 10 euros

Elle a 16 ans, elle fuit de son pas d’ourse lourde les sentiments qui la bousculent et la bouleversent

Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-19T20:00:00 2022-01-19T21:10:00;2022-01-20T20:00:00 2022-01-20T21:10:00;2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T21:10:00;2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:10:00