La Chienlit : Partie 1 – Grand Colossal Théâtre Jardins Rosa-Luxemburg, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 16h30 à 17h50

gratuit

Théâtre Dans le cadre du festival Le Printemps des Rues. Une commune sans histoire sombre dans le chaos à partir d’une petite étincelle : une grève des éboueurs. Les habitants de cette petite communauté se débattent dans des monceaux d’ordures au propre comme au figuré. C’est la chronique d’un grand dérèglement, où toute une population ne sachant que faire de sa liberté va laisser parler ses instincts les plus profonds. Spectacles -> Théâtre Jardins Rosa-Luxemburg 63 quater, rue Riquet Paris 75018

Contact : https://www.leprintempsdesrues.com/ https://www.facebook.com/LePrintempsDesRues/ Spectacles -> Théâtre Étudiants;Ados;Plein air;En famille;Enfants

2021-07-03T16:30:00+02:00_2021-07-03T17:50:00+02:00

