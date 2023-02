LA CHICA THEATRE LES QUINCONCES, 30 mars 2023, VALS LES BAINS.

LA CHICA THEATRE LES QUINCONCES. Un spectacle à la date du 2023-03-30 à 20:30 (2023-03-24 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Accompagnée par son piano, la voix de La Chica enveloppe, caresse et envoûte. D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique Latine. Terre intense et pleine de magie. De l’autre côté, il y a Paris, Belleville. Terre pluriculturelle, urbaine et moderne. Autour de son piano, la chanteuse franco-vénézuélienne La Chica réunit ces deux mondes. Une artiste inclassable à la croisée de la musique classique, du jazz et des musiques du monde. Une émotion à l’état brut. La Chica

THEATRE LES QUINCONCES VALS LES BAINS 3 AVENUE CLAUDE EXPILLY Ardeche

