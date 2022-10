La Chica Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Landes Il y a du sacré dans la voix de La Chica.

Son incantation nous délivre de la pesanteur, son corps ondule, entrainant par mimétisme nos corps. Danse des sons, des mots, des cris, des idiomes, des doigts. De son clavier, comme une chamane, elle pilote et dirige notre transe. Il faut la voir se préparer avant de sortir un son, le dos droit, les épaules écartées la tête qui s’étire vers le haut, le menton rentré sur la poitrine, les yeux à demi clos, et soudain, la vibration jaillit, sereine, magique, apaisante.

Tour à tour femme guerrière ou poétesse, sa voix enveloppe, envoûte, caresse, rassemble des forces parfois contradictoires dans un récit dynamique. Hip-hop, afro-caraïbe, doo-wap, Debussy, elle a intégré tout ça dans sa voix et dans sa technique pianistique, plus le jeu d’un sampleur : elle joue en séquences des traits qui semblent empruntés à Horowitz sur une rythmique de cumbia. Il y a du sacré dans la voix de La Chica.

