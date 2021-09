Vauréal Le Forum de Vauréal Val-d'Oise, Vauréal La Chica + Rémila Le Forum de Vauréal Vauréal Catégories d’évènement: Val-d'Oise

[http://www.leforum-vaureal.fr](http://www.leforum-vaureal.fr)w.weezevent.com/la-chica-7](https://www.weezevent.com/la-chica-7) ◾️ La Chica ◾️ Dans le cadre du Festival Passworld D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique Latine. Terre intense et pleine de magie. De l’autre côté, il y a Paris, Belleville. Terre pluriculturelle, urbaine et moderne. À travers sa musique, La Chica réunit ces deux mondes en proposant un collage de textures sonores, empruntées à son héritage traditionnel et diverses influences modernes, en cassant les codes établis. C’est autour du piano et des claviers que s’est créé son univers, mélangeant habilement ses inspirations classiques (comme son amour pour Debussy) avec la profondeur des nappes des synthés analogiques. Sans masque, la franco-vénézuélienne transmet une émotion à l’état brut, entre pensées abstraites et introspection poétique. ◾️ Rémila (1ère partie) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ◾️ TARIFS ◾️ Tarif plein : 16€ Tarif prévente : 14€ Tarif réduit : 12€ Tarif abonné : 11€ ◾️ INFOS PRATIQUES ◾️ Le Forum Boulevard de l’Oise – 95490 Vauréal www.leforum-vaureal.fr 01 34 41 93 20 A15 sortie 12, direction Vauréal. Transports en commun : RER A, arrêt Cergy Le Haut. Bus 34, arrêt La Croix Lieu.

