LA CHICA + MARION DIAQUES Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Hérault

LA CHICA + MARION DIAQUES Gignac, 18 mars 2022, Gignac. LA CHICA + MARION DIAQUES Gignac

2022-03-18 21:00:00 – 2022-03-18 00:00:00

Gignac Hérault 5 EUR Sans masque, la franco-vénézuélienne nous ensorcelle par ses incantations organiques, entre hip hop et classique, entre caresses et coups de griffe ! D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique Latine. Terre intense et pleine de magie. De l’autre côté, il y a Paris, Belleville. Terre pluriculturelle, urbaine et moderne. A travers sa musique, La Chica réunit ces deux mondes en proposant un collage de textures sonores, empruntées à son héritage traditionnel et diverses influences modernes, en cassant les codes établis. C’est autour du piano et des claviers que s’est créé son univers, mélangeant habilement ses inspirations classiques (comme son amour pour Debussy) avec la profondeur des nappes des synthés analogiques. A travers sa musique, la chica réunit ces deux mondes en proposant un collage de textures sonores, empruntées à son héritage traditionnel et diverses influences modernes, en cassant les codes établis.C’est autour du piano et des claviers que s’est créé son univers, mélangeant habilement ses inspirations classiques (comme son amour pour debussy) avec la profondeur des nappes des synthés analogiques Sans masque, la franco-vénézuélienne nous ensorcelle par ses incantations organiques, entre hip hop et classique, entre caresses et coups de griffe ! D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique Latine. Terre intense et pleine de magie. De l’autre côté, il y a Paris, Belleville. Terre pluriculturelle, urbaine et moderne. A travers sa musique, La Chica réunit ces deux mondes en proposant un collage de textures sonores, empruntées à son héritage traditionnel et diverses influences modernes, en cassant les codes établis. C’est autour du piano et des claviers que s’est créé son univers, mélangeant habilement ses inspirations classiques (comme son amour pour Debussy) avec la profondeur des nappes des synthés analogiques. Gignac

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Gignac, Hérault Autres Lieu Gignac Adresse Ville Gignac lieuville Gignac Departement Hérault

Gignac Gignac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gignac/

LA CHICA + MARION DIAQUES Gignac 2022-03-18 was last modified: by LA CHICA + MARION DIAQUES Gignac Gignac 18 mars 2022 Gignac Hérault

Gignac Hérault