Magic Mirrors, le jeudi 14 octobre à 21:00

C’est autour du piano et des claviers que s’est créé son univers, mélangeant habilement ses inspirations classiques (comme son amour pour Debussy) avec la profondeur des nappes des synthés analogiques. Sans masque, la franco-vénézuélienne transmet une émotion à l’état brut, entre pensées abstraites et introspection poétique. « Tour à tour femme guerrière ou poétesse, sa voix enveloppe, envoûte, caresse, rassemble des forces parfois contradictoires dans un récit dynamique. Hip-hop, afro-caraïbe, doo-wap, Debussy, elle a intégré tout ça dans sa voix et dans sa technique pianistique, plus le jeu d’un sampleur : Elle joue en séquences des traits qui semblent empruntés à Horowitz sur une rythmique de cumbia. La Chica seule avec sa voix et son piano, une expérience …» André Manoukian

Plein : 16€ / Abonné : 13€ / Jazz Circle : 15€

À travers sa musique, La Chica réunit deux mondes en proposant un collage de textures sonores, empruntées à son héritage traditionnel et diverses influences modernes, en cassant les codes établis.

Magic Mirrors Place de la république, Tourcoing



