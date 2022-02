La Chica Lannion, 11 mars 2022, Lannion.

La Chica Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion

2022-03-11 – 2022-03-11 Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique

Lannion Côtes d’Armor

Sophie Fustec, alias La Chica, grandit entre Belleville, l’urbaine, la cosmopolite et le Venezuela, terre ancestrale nourrie de chamanisme et de folklore qu’elle découvrira grâce à sa grand-mère, anthropologue. Elle prendra le temps de sillonner, sac à dos, ce pays, tout comme elle s’imprégnera des légendes mexicaines, terre de coeur de son frère, brutalement disparu en 2020. Sophie Fustec, aura aussi travaillé treize années durant le piano classique avant d’accompagner dans leurs tournées Yael Naim, Mayra Andrade, Pauline Croze ou Christophe Maé. Éclectique dans ses choix, elle n’en oublie pas pour autant de sculpter sa propre identité à l’aune de sa double culture. C’est ainsi qu’elle nous apparait en pleine lumière, artiste – poète à la voix chaude, mi-sorcière aux glissandos envoûtants, mi-magicienne électro. S’inspirant du mythe de La Loba, la louve mexicaine dont le chant redonne souffle aux corps sans vie, elle compose un album puissant directement adressé à son frère, où elle aborde la mort bien sûr mais aussi le feu de la vie, le féminisme, les libertés, telle une Frida Kahlo d’aujourd’hui. La Loba que l’artiste interprète intégralement sur scène, est un album de vibrations qui navigue entre classique, hip-hop, transe et cumbia. Un flux d’émotions, une voix sacrée pour un concert d’une intensité sans pareille !

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion

