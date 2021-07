La Chica / Festival Convivencia Scène de Bayssan,Béziers, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Béziers.

La Chica / Festival Convivencia

Scène de Bayssan, Béziers, le jeudi 22 juillet à 18:30

**25 ans… WAOUH !** Rendez-vous pris du 4 au 25 juillet 2021 avec le Festival Convivencia, scène navigante sur le canal du Midi, qui fête ses 25 ans. Cette année, la péniche Tourmente est transformée en œuvre d’art contemporain par l’artiste-architecte Samir El Kordy et redevient scène de concerts musiques du monde ! Dans un esprit de fête et de convivialité, le public profite de concerts gratuits auxquels peuvent s’ajouter des balades familiales le long du canal et des découvertes culinaires et viticoles… Réservation recommandée pour le concert de La Chica au 04 67 28 37 32. Concerts gratuits. Nombre de places limité. Pas de pass sanitaire. Évènements organisés dans le respect des consignes sanitaires. Ouverture du site à 18h30. Nous vous conseillons d’arriver 30 min avant le début du concert. Restauration et buvette sur place avec Papilles Sauvages et Cook & the gang. Venez avec votre gobelet, pensez covoiturage ou pédibus… Pour sa dixième étape, le Festival Convivencia 2021 débarque à la Scène de Bayssan (34). **Au programme à la Scène de Bayssan :** • Concert live de _La Chica_. Concert à 21H30. À travers sa musique chargée d’émotions, _La Chica_ réunit deux mondes, l’Amérique Latine et Belleville, autour du piano et des claviers, mélangeant ses inspirations classiques et les nappes des synthés analogiques, pour une introspection poétique. • 1ère partie : Performances de l’artiste Ève Laroche-Joubert dans le cadre d’Horizons d’Eaux #5 et de son exposition en plein air À Bras le Corps à 19H30. • Convivencia en transition, rendez-vous à chaque escale pour découvrir les initiatives portées par le festival et les acteurs engagés localement, et faîtes tourner “la roue DD” ! À partir de 18H30 sur le site du concert. Et aussi au port de Capestang… • Balade commentée et vernissage de l’oeuvre _Tomberaw_ de Maxime Sanchez. À 17H. Durée : 1H. Nombre de places limité. Réservation 04 67 37 85 29. • Concert acoustique du Trio jazz _Casero-Pioli-Fenichel_. À 18H. Durée : 1H. • Stand de vignerons AOC Saint Chinian & Languedoc, IGP Coteaux d’Ensérune & Pays d’Oc. Plus d’informations sur [convivencia.eu](https://convivencia.eu/) ou au +33 562 19 06 06. **Liens utiles :** [Page facebook](https://www.facebook.com/ConvivenciaFestival) [Évènement facebook](https://www.facebook.com/events/278770904002128/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A255008767921256%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D)

Gratuit. Réservation recommandée pour le concert de La Chica au 04 67 28 37 32.

À travers sa musique chargée d’émotions, La Chica réunit deux mondes, l’Amérique Latine et Belleville, pour une introspection poétique.

Scène de Bayssan,Béziers 43.307222, 3.208306 Béziers Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T18:30:00 2021-07-22T23:00:00