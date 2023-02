LA CHICA + CHIEN NOIR TRAIN THEATRE PORTES LES VALENCE Catégories d’Évènement: Drôme

Portes-lès-Valence

LA CHICA + CHIEN NOIR TRAIN THEATRE, 7 avril 2023, PORTES LES VALENCE. LA CHICA + CHIEN NOIR TRAIN THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:00 (2023-04-07 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. LE TRAIN THEATRE (138722-138723-138724) présente ce concert. La Chica Collages de textures sonores empruntées à son héritage, influences modernes, tantôt en espagnol, tantôt anglais, tantôt en français, La Chica casse les codes établis ! Chien noir Le jeune homme derrière chien noir s’appelle Jean Grillet. Bordelais, musicien touche-à-tout, multi-instrumentiste, auteur, compositeur et interprète, il tricote des mélodies guitare-piano-voix avec un trait de musiques électroniques. Il est l’auteur d’un premier mini-album de quatre morceaux Histoire Vraie où il évoque ses fantômes, à voix basse. Les professionnels de la musique, le propulsant sur la scène des Victoires de la musique en 2022 dans la catégorie révélation masculine. Une sensibilité à fleur de peau, des chansons lumineuses. Vous avez dit révélation ?Tarifs réduits: enfants (-13 ans), étudiants (-30 ans), jeunes (13-18 ans), groupes (10 personnes)Réservation PMR: 04.75.57.14.55 La Chica, CHIEN NOIR Votre billet est ici TRAIN THEATRE PORTES LES VALENCE 1, Rue Aragon Drome LE TRAIN THEATRE (138722-138723-138724) présente ce concert. La Chica

Collages de textures sonores empruntées à son héritage, influences modernes, tantôt en

espagnol, tantôt anglais, tantôt en français, La Chica casse les codes établis ! Chien noir

Le jeune homme derrière chien noir s’appelle Jean Grillet. Bordelais, musicien touche-à-tout,

multi-instrumentiste, auteur, compositeur et interprète, il tricote des mélodies

guitare-piano-voix avec un trait de musiques électroniques. Il est l’auteur d’un premier

mini-album de quatre morceaux Histoire Vraie où il évoque ses fantômes, à voix basse. Les

professionnels de la musique, le propulsant sur la scène des Victoires de la musique en 2022

dans la catégorie révélation masculine. Une sensibilité à fleur de peau, des chansons

lumineuses. Vous avez dit révélation ? Tarifs réduits: enfants (-13 ans), étudiants (-30 ans), jeunes (13-18 ans), groupes (10 personnes) Réservation PMR: 04.75.57.14.55.24.0 EUR24.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Portes-lès-Valence Autres Lieu TRAIN THEATRE Adresse 1, Rue Aragon Ville PORTES LES VALENCE Tarif 24.0-24.0 lieuville TRAIN THEATRE PORTES LES VALENCE Departement Drome

TRAIN THEATRE PORTES LES VALENCE Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portes-les-valence/

LA CHICA + CHIEN NOIR TRAIN THEATRE 2023-04-07 was last modified: by LA CHICA + CHIEN NOIR TRAIN THEATRE TRAIN THEATRE 7 avril 2023 Train Théâtre Portes-lès-Valence

PORTES LES VALENCE Drome