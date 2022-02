LA CHICA (Carte Blanche – SOIR 1) La Mesón, 3 juin 2022, Marseille.

LA CHICA (Carte Blanche – SOIR 1)

La Mesón, le vendredi 3 juin à 19:30

CARTE BLANCHE À LA CHICA (POP HYBRIDE) ▪️ D'un côté de l'océan, il y a l'Amérique Latine. Terre intense et pleine de magie. De l'autre côté, il y a Paris, Belleville. Terre pluriculturelle, urbaine et moderne. À travers sa musique, La Chica réunit ces deux mondes en proposant un collage de textures sonores, empruntées à son héritage traditionnel et diverses influences modernes, en cassant les codes établis. C'est autour du piano et des claviers que s'est créé son univers, mélangeant habilement ses inspirations classiques (comme son amour pour Debussy) avec la profondeur des nappes des synthés analogiques. Sans masque, la franco-vénézuélienne transmet une émotion à l'état brut, entre pensées abstraites et introspection poétique. L'album de La Chica "La Loba" est dédié à son frère défunt. C'est un opus intime, sincère, empreint de magie et de rituels. A travers ces chansons elle exprime une première étape de son nouvel apprentissage de vie en l'absence d'un être cher. Elle passe par différents états émotionnels comme la colère, la tristesse infinie, l'amour suprême, l'illumination. André Manoukian : « Il y a du sacré dans la voix de La Chica. (…) De son clavier, comme une chamane, elle pilote et dirige notre transe. (…) Tour à tour femme guerrière ou poétesse, sa voix enveloppe, envoûte, caresse, rassemble des forces parfois contradictoires dans un récit dynamique. Hip-hop, afro-caraïbe, doo-wap, Debussy, elle a intégré tout ça dans sa voix et dans sa technique pianistique, plus le jeu d'un sampleur : Elle joue en séquences des traits qui semblent empruntés à Horowitz sur une rythmique de cumbia. La Chica seule avec sa voix et son piano, une expérience …». ▪️ INFOS PRATIQUES ▪️ Ouverture des portes à 19H30 / Concert à 20h30 ⚠️ Tarif : 20€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert) Carte blanche à La Chica les 3, 4 et 5 juin 2022.

20€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-06-03T19:30:00 2022-06-03T23:00:00