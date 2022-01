La chianteuse, la place de la femme dans la musique Bibliothèque Les Jacobins, 8 mars 2022, Fleury-les-Aubrais.

La chianteuse, la place de la femme dans la musique

Bibliothèque Les Jacobins, le mardi 8 mars à 18:30

Julia Nivan est orléanaise. Musicienne depuis 10 ans, elle trébuche dans le milieu de la musique. Elle n’y arrive pas, et quand elle se demande pourquoi, elle se dit qu’elle n’est pas assez ceci, ou un peu trop cela… Elle n’est jamais à la bonne place, même quand il s’agit d’avoir un petit boulot pour payer ses factures. C’est par le féminisme qu’elle comprend et parvient à déconstruire toutes les violences faites aux femmes mais aussi les violences de classe, de race, en dénonçant notre système dominant, le patriarcat. _Située à mi-chemin entre le théâtre et la conférence, la conférence gesticulée associe récits de vies et anecdotes à des connaissances théoriques pour explorer un sujet de façon vivante, avec humour et autodérision. La mise en scène de l’intervention (donc son côté artistique) est considérée comme essentielle parce que rendant l’intervention plus vivante et susceptible de mieux toucher le public._ _Ce format, créé par Franck Lepage, existe depuis une quinzaine d’années._

Entrée gratuite sur inscription

Conférence gesticulée

Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais Loiret



