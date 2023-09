La randonnée de l’automne La Chezatte Sainte-Gemme-en-Sancerrois, 7 octobre 2023, Sainte-Gemme-en-Sancerrois.

Sainte-Gemme-en-Sancerrois,Cher

Randonnée de l’APE l’école Florence Aubenas. Le pot de l’amitié est offert à l’arrivée. Départ 14h salle de la salle du Chézal à Ste Gemme en Sancerrois.

Sainte-Gemme-en-Sancerrois 18240 Cher Centre-Val de Loire



Walk of the APE Florence Aubenas school. A drink is offered at the arrival. Departure at 2pm from the Salle du Chézal in Ste Gemme en Sancerrois

APE Florencia Aubenas paseo escolar. Se ofrecerá una bebida amistosa a la llegada. Salida a las 14h de la Salle du Chézal en Ste Gemme en Sancerrois

Wanderung der EV der Florence-Aubenas-Schule. Bei der Ankunft wird ein Umtrunk angeboten. Start 14h salle de la salle du Chézal in Ste Gemme en Sancerrois

