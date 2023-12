Marché de Noël La Chèvrerie du Charmat Ribagnac, 1 décembre 2023, Ribagnac.

Ribagnac,Dordogne

Venez découvrir de nouveaux et nombreux stands et de nombreuses idées cadeaux.

A l’abri, venez déguster un bon verre de vin chaud (ou chocolat chaud) et de bonnes crêpes.

Restauration sur place !

Nos rennes (chèvres) de Noël vous attendent pour les caresser…

Restauration sur place !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

La Chèvrerie du Charmat Le Charmat

Ribagnac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover many new stalls and gift ideas.

Come and enjoy a glass of mulled wine (or hot chocolate) and some delicious crêpes.

Catering on site!

Our Christmas reindeer (goats) are waiting for you to pet them…

Catering on site!

Venga a descubrir un montón de nuevos puestos e ideas para regalar.

Disfrute de un vaso de vino caliente (o chocolate caliente) y unos deliciosos crêpes.

Servicio de catering in situ

Nuestros renos navideños te esperan para que los acaricies…

Catering in situ

Entdecken Sie neue und zahlreiche Stände und viele Geschenkideen.

Im Schutz der Dunkelheit können Sie ein gutes Glas Glühwein (oder heiße Schokolade) und leckere Crêpes genießen.

Verpflegung vor Ort!

Unsere weihnachtlichen Rentiere (Ziegen) warten darauf, von Ihnen gestreichelt zu werden…

Verpflegung vor Ort!

Mise à jour le 2023-11-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides