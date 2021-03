Valdallière Valdallière Calvados, Valdallière La Chèvreline fête le printemps à Vassy Valdallière Catégories d’évènement: Calvados

La Chèvreline fête le printemps à Vassy, 20 mars 2021-20 mars 2021, Valdallière. La Chèvreline fête le printemps à Vassy 2021-03-20 14:00:00 14:00:00 – 2021-03-20 18:00:00 18:00:00 Vassy La Cancerie

Pour fêter l'arrivée du printemps, La Chèvreline ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses fromages, sa gamme de desserts, ses produits cosmétiques, visite libre de la chèvrerie. Programme de la journée à venir…

+33 6 65 34 24 22

