LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN Saint-Orens-de-Gameville, 27 mars 2022, Saint-Orens-de-Gameville.

LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville

2022-03-27 16:00:00 – 2022-03-27 ALTIGONE 1B Place Jean Bellières

Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne

Monsieur Seguin n’a pas de chance : ses six chèvres sont toutes parties les unes après les autres car elles s’ennuyaient dans leur enclos. Plein de courage et d’espoir, le berger décide d’acheter une septième chèvre nommée Blanquette. Comme toutes les autres, Blanquette rêve d’aventure et de liberté même si liberté rime avec loups et dangers.

D’après Alphonse DAUDET

Aline et Art Compagnie & Atelier de la Nonette

À partir de 5 ans

Durée : 45 min.

Monsieur Seguin n’a pas de chance : ses six chèvres sont toutes parties les unes après les autres car elles s’ennuyaient dans leur enclos. Plein de courage et d’espoir, le berger décide d’acheter une septième chèvre nommée Blanquette. Comme toutes les autres, Blanquette rêve d’aventure et de liberté même si liberté rime avec loups et dangers.

ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville

dernière mise à jour : 2022-02-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE