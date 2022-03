LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN Liausson Liausson Catégories d’évènement: Hérault

Liausson

LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN Liausson, 19 avril 2022, Liausson. LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN Liausson

2022-04-19 18:00:00 – 2022-04-19

Liausson Hérault Liausson Un conte musical d’après Alphonse Daudet, raconté par Monique Soucailles, et accompagné d’une création musicale pour quatre saxophones signée Jean Mach.

Proposé par le Comité des Fêtes

Tout public (40 places)

