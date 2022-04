La Chevauchée des Chevaucheurs Boussais Boussais Catégories d’évènement: Boussais

Une randonnée équestre est proposée à l'étang communal de l'Hôpiteau à Boussais, le samedi 11 et le dimanche 12 juin. Inscription avant le lundi 6 juin : Baptiste Richard : 06 79 93 24 05. Le samedi, 28 kms : pause gourmande, repas du midi à mi-parcours, repas du samedi soir. Le dimanche, 24 kms : petit déjeuner, pause gourmande, repas du midi à l'arrivée. Les inscriptions sont limitées en raison de la superficie, uniquement en forfait pour le week end. Possibilité d'arriver le vendredi soir et de partir le lundi matin. 79 € pour les équilibertins, 85 € pour les autres.

