Oise Visite guidée historique de l’établissement et du domaine La chesnoye – La Maison française Cuise-la-Motte, 16 septembre 2023, Cuise-la-Motte. Visite guidée historique de l’établissement et du domaine Samedi 16 septembre, 10h00 La chesnoye – La Maison française Les visites guidées du batiment principal et du domaine (chapelle incluse) se font toutes les 35 mn (+/-) par groupe de 12 personnes maximum. Les visites guidées à pieds tout au long de la journée ont pour objet de faire découvrir les lieux à travers l’Histoire du Moyen Age à aujourd’hui. Avec les différents propriétaires historiques, des points spécifiques seront faits sur des périodes et évènements marquants comme le Moyen-âge, la guerre franco-prussienne, les deux guerres mondiales. La chesnoye – La Maison française la Chesnoye 60350 cuise la motte Cuise-la-Motte 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 80 33 https://www.lamaisonfrancaise.fr Le bâtiment qui vous accueillera ce jour, abrite aujourd’hui un collège et un lycée de l’enseignement catholique, fondé en 1948 par le père Jacques Sevin, co-fondateur du scoutisme catholique en France. Une visite guidée interactive en pleine forêt de l’établissement et de son domaine du Moyen Age à aujourd’hui en passant par la guerre franco-prussienne et les deux guerres mondiales sans oublier un détour par la chapelle de notre Dame de neuffontaines. Présence de parkings et accessibilité handicapés Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

