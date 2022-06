LA CHERIE-CHERI Harnes Harnes Catégorie d’évènement: Harnes

LA CHERIE-CHERI Harnes, 4 septembre 2022, Harnes. LA CHERIE-CHERI

Bois de Florimond Harnes

2022-09-04 – 2022-09-04 Bois de Florimond Harnes Pas-de-Calais Harnes Avec ton meilleur déguisement, tu courras en binôme sur 7.5 kilomètres en deux boucles à travers le bois de Florimond ! Tu passeras la ligne d’arrivée main dans la main avec ton ou ta meilleur(e) partenaire ! La chérie chéri c’est une course totalement déjantée à faire en couple ! michel.delcroix@wanadoo.fr https://michel-delcroix.pagesperso-orange.fr/ Avec ton meilleur déguisement, tu courras en binôme sur 7.5 kilomètres en deux boucles à travers le bois de Florimond ! Tu passeras la ligne d’arrivée main dans la main avec ton ou ta meilleur(e) partenaire ! Bois de Florimond Harnes

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégorie d’évènement: Harnes Other Lieu Harnes Adresse Bois de Florimond Ville Harnes lieuville Bois de Florimond Harnes

Harnes Harnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/harnes/

LA CHERIE-CHERI Harnes 2022-09-04 was last modified: by LA CHERIE-CHERI Harnes Harnes 4 septembre 2022

Harnes