Villenave d'Ornon

Médiathèque d'Ornon, le samedi 19 février à 10:00

Et si nous partions à la découverte des émotions des animaux ?

### Un spectacle en duo qui mêle le conte, la musique, des chants signés et de la bonne humeur. Ces chansons permettent aux jeunes enfants de reproduire les gestes du langage des signes pour exprimer leurs émotions et les comprendre plus facilement.

Gratuit sur réservation

Cie Le Temps d'un conte
Médiathèque d'Ornon
46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d'Ornon

2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T11:00:00

