La Chemise Club « L’aprem vin chaud & pannetone » La Chemise Club, 17 décembre 2022, Bordeaux. La Chemise Club « L’aprem vin chaud & pannetone » Samedi 17 décembre, 14h00 La Chemise Club

Entrée libre.

La Chemise Club organise son goûter de Noël en compagnie de créatives bordelaises : illustration, upcycling textile/bijoux, nail art et chemises vintage, le tout accompagné de vin chaud & panettone. La Chemise Club 2 rue Saint-François Saint-Michel Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Tu as froid ? La vie est aussi morose que le ciel est gris ?

Rejoins-nous à La Chemise Club le 17 décembre 2022 en compagnie d’une belle équipe de créatives pour un aprem vin chaud et pannetone géant !

Venez à la rencontre de nos invitées d’un après-midi : ILLUSTRATION / Lauratravelbook (@lauratravelbook) qui arrive les bras chargés de ses illustrations

NAIL ART / Nails & Furious (@nailsandfurious) pour une manucure de fête furieuse

UPCYCLING TEXTILE / Salut Ginette et ses créations upcyclées full couleurs pour encore plus de gaité UPCYCLING BIJOUX / Barrette de chic qui crée ses bijoux en perles upcyclées en plein de coeur de Saint-Michel La Chemise Club prépare évidemment ses plus festives chemises vintage, sa meilleure playlist et son petit photobooth. Dès 14h jusqu’à ce qu’on en ait marre

Bar & goûter sur place

Règlement CB accepté

