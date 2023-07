« Quotidien.365 – Tourbillon » une exposition de Mathilde Vialade à découvrir avec cette ancienne chapellerie La Cheminée, ancienne chapellerie Albi, 16 septembre 2023, Albi.

« Quotidien.365 – Tourbillon » une exposition de Mathilde Vialade à découvrir avec cette ancienne chapellerie 16 et 17 septembre La Cheminée, ancienne chapellerie Gratuit. Entrée libre.

« La chapellerie à Albi 1875-1925 »

La fabrication de chapeaux de feutre a été l’activité dominante à Albi à la fin du XIXe siècle. Essor économique, savoir-faire, pollution, travail des femmes et des enfants, maladies professionnelles, syndicalisme… Comment cette activité a-t-elle marqué le quotidien des Albigeois durant 50 ans ?

« Quotidien.365 –Tourbillon » une installation de Mathilde Vialade

365 photos prises sur une année. Regard porté sur ce qui fait le quotidien sans mise en scène ni retouche. Seulement un passage au noir et blanc pour une grande majorité des photos. Toutes publiées quotidiennement sur Instagram.

L’installation « Quotidien.365 – Tourbillon » est l’assemblage, à la main, de ces 365 photos. Les passants et les passantes sont invités à découper et à emporter la photo de leur choix.

La Cheminée, ancienne chapellerie 5 rue Sainte Marie, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 06 03 96 19 07 http://www.facebook.com/lachemineealbi Cette ancienne fabrique de chapeaux est devenue une galerie d’art. Dans la cour subsiste une cheminée en brique, dernier témoin de l’industrie chapelière qui fut l’activité dominante de la Ville d’Albi à la fin du XIXe siècle. L’association Les Amis de La Cheminée propose chaque année une exposition lors des Journées européennes du patrimoine afin de mettre en valeur l’histoire de la chapellerie à Albi. L’association organise également des événements artistiques et culturels tout au long de l’année : expositions, concerts, conférences… Accès Quartier de la Madeleine, parking colonel Beltrame gratuit.

©La Cheminée/Mathilde Vialade