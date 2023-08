Performance de Princia Itoua La Cheminée Albi, 23 septembre 2023, Albi.

Performance de Princia Itoua Samedi 23 septembre, 18h30 La Cheminée Gratuit

Harraga : avec cette performance, le plasticien Princia Itoua souhaite porter son regard sur la France, l’Europe et le monde contemporain des déplacés, les déplacements et l’habitation, afin de mettre en lumière une caractéristique humaine : le nomadisme. Comment aborder la remise en question même de la sédentarité face aux mouvements migratoires sans précédent qui caractérisent nos sociétés ? Par le conte et le son il explore l’altérité à travers la condition de ces personnes. Les observer, c’est également nous observer nous-mêmes. Car le nomadisme est une stratégie de survie et en elle réside notre salut.

La Cheminée 5 rue Sainte Marie Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T18:30:00+02:00 – 2023-09-23T19:30:00+02:00

