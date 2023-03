» Varanasi « Jordan Sapally La Cheminée Albi Catégories d’Évènement: Albi

» Varanasi « Jordan Sapally La Cheminée, 27 avril 2023, Albi. » Varanasi « Jordan Sapally 27 avril – 21 mai La Cheminée Entrée libre Dans cette ville, s’y rendent les croyants qui, dans les eaux du Gange, désirent se laver de leur vie ou qui, venant pour mourir, veulent par l’épreuve du feu se libérer de l’entrave de la réincarnation. On ne vient pas à Varanasi pour des raisons ordinaires.

Et ces contradictions sont remarquablement traduites dans le travail artistique du photographe qui arrive à capter la dualité de Varanasi, entre lumière et obscurité. Il permet ainsi au sens lourd des images de prendre racine discrètement dans la pensée du contemplateur, qui prend lentement conscience de la portée symbolique des œuvres.

2023-04-27T14:00:00+02:00 – 2023-04-27T17:00:00+02:00

2023-05-21T14:00:00+02:00 – 2023-05-21T19:00:00+02:00

