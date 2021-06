La cheffe, roman d’une cuisinière Château Rosa Bonheur, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Thomery.

La cheffe, roman d’une cuisinière

Château Rosa Bonheur, le vendredi 16 juillet à 19:00

Cuisine des mots, poésie des mets, recherche d’une épure savoureuse, les correspondances entre cuisine et littérature sont nombreuses. La Cheffe, roman d’une cuisinière de Marie N’Diaye narre la vie d’une cuisinière de génie. La langue savoureuse de Marie N’Diaye donne vie à la cuisine singulière de la Cheffe, une vie interprétée en scène par Julia Gros de Gasquet ainsi que par les gestes et les saveurs de la cheffe. _Texte de Marie N’Diaye_ _Avec Julia Gros de Gasquet – Jeu_ _À venir – Gastronomie_ À propos du Festival Rosa Bonheur Créé en 2020, le Festival Rosa Bonheur est une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui a pour axe de programmation la création artistique féminine sous toutes ses formes. Quoi de plus évident, dans un lieu qui a vu s’épanouir la célèbre peintre Rosa Bonheur et les talentueuses soeurs Klumpke, que de poursuivre cet héritage en portant la voix des créatrices d’hier et d’aujourd’hui. Tous les vendredis et dimanches, du 2 juillet au 29 août.

Détails des tarifs sur http://www.chateau-rosa-bonheur.fr/

Une lecture gourmande lue dans le cadre du Festival Rosa Bonheur dédié à la création féminine

Château Rosa Bonheur 12 Rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery Seine-et-Marne



