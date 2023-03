Débord de Loire : Le Brésil s’invite sur les bords de Loire ! La Chebuette – Saint Julien de Concelles, 2 juin 2023, La Chebuette.

Débord de Loire : Le Brésil s’invite sur les bords de Loire ! Vendredi 2 juin, 19h30 La Chebuette – Saint Julien de Concelles Entrée libre

Flor Carioca (batucada) : 19h30

Inspiré des écoles de samba de Rio de Janeiro, Flor Carioca invite le carnaval brésilien à Saint Julien et offre au public une soirée festive au son des percussions.

Nosso Destino (musique brésilienne) : 21h

Au rythme de la samba, pagode et forro, ce quintette de musiciens originaires de Salvador de Bahia vous régalera les oreilles dans une transe endiablée made in Brasil !

Gourmandises salées et sucrées à déguster sur place en partenariat avec les restaurateurs et producteurs locaux : le Resto d’la cale, Le Pont Divin, Pécorino et la Ferme de la Chebuette.

+ d’infos sur www.saintjulienedeconcelles.fr

La Chebuette – Saint Julien de Concelles Village de la Chebuette La Chebuette 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T19:30:00+02:00 – 2023-06-02T23:00:00+02:00

