La Chavidamnée : course d'obstacles festive!, 20 mai 2023, Sancerre

2023-05-20

Cher Venez participer à la « LA CHAVIDAMNEE ». Course d’obstacles conviviale, festive, amusante, ouverte à toutes et à tous (âgé(e)s au moins de 16 ans) mais qui vous demandera toutefois quelques efforts.

Inscrivez-vous en famille, avec des amis, des collègues… venez déguisé(es) ou avec une tenue homogène pour les membres de votre groupe.

L’épreuve n’est pas chronométrée et est à réaliser dans un esprit FUN et FESTIF. Elle vous permettra de courir à votre rythme, de profiter de l’ambiance et des paysages de notre site. Elle ne demande pas d’être un(e) sportif(ve) accompli(e) mais il vous suffira d’avoir un peu de courage de volonté et de mental. La solidarité entre les concurrents sera la valeur essentielle.

+33 6 84 77 79 34

