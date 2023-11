PORTES OUVERTES AU DOMAINE LA CHAUVINIÈRE – JÉRÉMIE HUCHET La Chauvinière Château-Thébaud, 15 décembre 2023, Château-Thébaud.

Château-Thébaud,Loire-Atlantique

Nos portes ouvertes vous accueillent de 9h30 à 13h et de 15h à 19h30.

2023-12-15 fin : 2023-12-16

La Chauvinière

Château-Thébaud 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Our open house is open from 9:30 a.m. to 1 p.m. and from 3 p.m. to 7:30 p.m

Nuestras puertas abiertas están abiertas de 9.30 a 13.00 y de 15.00 a 19.30

Unser Tag der offenen Tür empfängt Sie von 9:30 bis 13:00 Uhr und von 15:00 bis 19:30 Uhr

