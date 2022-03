La Chauve souriT Eygalières, 1 avril 2022, Eygalières.

15 15 À 39 ans, Caroline a été militaire puis marketeuse “burnoutée”. Pour lui rappeler qu’il y avait pire dans la vie, un cancer lui est tombée dessus. Ça pourrait plomber l’ambiance ? Bien au contraire !

Elle a décidé d’en rire et d’en profiter pour donner un sens à sa vie. Elle nous raconte son combat avec l’authenticité et la désinvolture qui la caractérisent. Cette “femme chauve qui sourit” de sa maladie, c’est bien elle, et toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé n’est pas forcément fortuite.



Caroline Le Flour dédicacera son livre ” Le complexe du trampoline, ou comment j’ai réussi à rebondir face aux galères de ma vie ! ” à la Librairie de l’Avenir le vendredi matin 1° avril, et à la salle des fêtes, à l’issue du spectacle.

Dans un “one woman show” décapant, aussi drôle que poignant (à partir de 12 ans), Caroline LE FLOUR raconte avec humour, authenticité et désinvolture son combat contre le cancer.

