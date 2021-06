La Chauve-souris /retransmission Opéra PArc de bourgchevreuil, 10 juin 2021-10 juin 2021, Cesson-Sévigné.

La Chauve-souris /retransmission Opéra

PArc de bourgchevreuil, le jeudi 10 juin à 20:00

Retransmission de l’Opéra de plein air « la Chauve-souris » Absente des planches de l’Opéra de Rennes depuis plusde vingt ans, cette célèbre opérette fait son grand retour, sous la baguette experte du chef Claude Schnitzler. Unanimement appréciée pour ses qualités musicales et pour son livret, La Chauve-Souris est le chef-d’oeuvre de Johann Strauss. L’opéra est chanté en allemand, surtitré en français. Entrée Libre. Réservation conseillée auprès de l’accueil-billetterie au 02 99 83 52 20 ou [pont-des-arts@ville-cesson-sevigne.fr](mailto:pont-des-arts@ville-cesson-sevigne.fr) Absente des planches de l’Opéra de Rennes depuis plus de vingt ans, cette célèbre opérette fait son grand retour, sous la baguette experte du chef Claude Schnitzler. Unanimement appréciée pour ses qualités musicales et pour son livret, La Chauve-Souris est le chef-d’œuvre de Johann Strauss. Présentation À l’occasion d’un bal masqué organisé dans la villégiature du Prince Orlofsky, le Docteur Falke met en œuvre un plan minutieusement préparé pour se venger de son ami Eisenstein. Enivrante et fascinante, cette opérette comprend des trésors musicaux, dont bien sûr sa célébrissime ouverture. Mais cet esprit léger porte aussi sa dose de cynisme. Le champagne et les paillettes peuvent-ils longtemps masquer le trouble et l’ambiguïté ? La Chauve-Souris décrit une époque et ses travers… Lors de la fête, coups bas et mensonges emportent, dans un tourbillon, tous les acteurs d’une société malade. opéra chanté en allemand, surtitré en français Durée 2h15 Si la crise sanitaire va malheureusement priver une partie de nos spectateurs du bonheur de découvrir ce spectacle en salle, l’engagement de nos équipes et l’indispensable soutien des collectivités qui nous accompagnent, permettent de donner vie à cette production. Ainsi nos artistes et artisans sont au travail et préparent la production pour les futures représentations prévues dans les théâtres de nos partenaires. Heureusement, la mobilisation conjointe d’un réseau exceptionnel de partenaires audiovisuels et de mécènes permet de filmer ce spectacle à l’issue des répétitions rennaises. Grâce aux équipes techniques de France Télévisions, TVR et Radio France, une captation de ce spectacle pourra avoir lieu les 8, 10 et 12 mai et être diffusée sur France Télévisions à une date qui sera précisée ultérieurement. Cette captation donne du sens à l’engagement de nos équipes et offre la perspective d’une nouvelle édition d’Opéra sur écran(s) dans les prochaines semaines.

Gratuit/ réservation obligatoire

retransmission Opéra Plein air

PArc de bourgchevreuil rue de l’hotel de ville 35510 Cesson sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-10T20:00:00 2021-06-10T22:30:00