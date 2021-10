Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris La Chauve-souris Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 8 mars 2022

Alors que le prince Orlofsky organise un bal masqué dans son palais, le docteur Falke profite de l’occasion pour se venger de son ami Eisenstein qui l’a contraint par le passé à errer dans Vienne … Alors que le prince Orlofsky organise un bal masqué dans son palais, le docteur Falke profite de l’occasion pour se venger de son ami Eisenstein qui l’a contraint par le passé à errer dans Vienne déguisé en chauve-souris. Composé par Johann Strauss fils et créé en 1874, cet ouvrage, emblématique de l’opérette viennoise, plonge les élèves dans une nuit de folie mêlant l’ivresse à la nostalgie, où complots, quiproquos et valses tourbillonnantes se déploient. Lieu : Salle Rémy Pflimlin Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23612 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis Concerts -> Classique Musique

2022-03-08T14:30:00+01:00_2022-03-08T15:30:00+01:00

