l’Odyssée Acadienne : Maison de l’Acadie Rue des Acadiens, 13 août 2023, La Chaussée.

10h : Rallye pédestre dans la commune

Pique-nique

Après-midi :

Cérémonie de purification par Brian Francis (Sénateur et chef de la Nation Mic Mac) et dévoilement de son oeuvre

visite de la Maison de l’Acadie

Dédicace du livre d’André-Carl Vachon, « La colonisation de l’Acadie, 1632 à 1654″

Exposition de généalogie par Lucien Germe

20h30 : Diffusion du film » Sundance, danse sacrée du soleil » au cinéma de Loudun.

2023-08-13 à ; fin : 2023-08-13 22:30:00. EUR.

Rue des Acadiens

La Chaussée 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine



10am : Walking rally in the town

Picnic

Afternoon:

Cleansing ceremony by Brian Francis (Senator and Chief of the Mic Mac Nation) and unveiling of his work

visit of the Maison de l’Acadie

Dedication of the book by André-Carl Vachon, « La colonisation de l’Acadie, 1632 à 1654

Genealogy exhibition by Lucien Germe

8:30 pm: Screening of the film « Sundance, sacred dance of the sun » at the cinema of Loudun

10h: Rally a pie por la ciudad

Picnic

Por la tarde

Ceremonia de limpieza a cargo de Brian Francis (Senador y Jefe de la Nación Mic Mac) y descubrimiento de su obra

visita de la Maison de l’Acadie

Dedicación del libro de André-Carl Vachon, « La colonisation de l’Acadie, 1632 à 1654

Exposición de genealogía de Lucien Germe

20.30 h: Proyección de la película « Sundance, danse sacrée du soleil » en el cine Loudun

10 Uhr: Fußgänger-Rallye in der Gemeinde

Picknick

Nachmittags:

Reinigungszeremonie durch Brian Francis (Senator und Häuptling der Mic Mac Nation) und Enthüllung seines Werkes

besuch des Maison de l’Acadie (Haus der Akadie)

Signierstunde von André-Carl Vachons Buch « La colonisation de l’Acadie, 1632 à 1654 »

Genealogie-Ausstellung von Lucien Germe

20.30 Uhr: Ausstrahlung des Films « Sundance, danse sacrée du soleil » im Kino von Loudun

