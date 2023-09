Thé dansant à la Chaussée Tirancourt Salle polyvalente La Chaussée-Tirancourt, 3 décembre 2023 14:00, La Chaussée-Tirancourt.

Thé dansant, moment convivial, chaleureux et ah-musettes pour tous âges! Dimanche 3 décembre, 14h00 1

Nous vous invitons à passer un après-midi musical et festif autour d’un thé ou d’un café. Ce thé dansant fait partie des évènements que l’association aime organiser pour vous tous. Vous pourrez valser, vous déhancher et tout simplement danser dans une ambiance familiale et détendue.

Salle polyvalente Rue Henri de Franqueville La Chaussée-Tirancourt 80310 Somme