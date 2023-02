Festival Les Joyeuseries Le Carroir, 5 mai 2023 19:00, La Chaussée-Saint-Victor.

Le festival Les Joyeuseries revient pour sa 5ème édition du 5 au 7 mai prochain au Carroir de La Chaussée Saint-Victor ! de l’humour, de la musique et des spectacles pour toute la famille… 5 – 7 mai 1

https://www.instagram.com/lesjoyeuseries/

Le festival Les Joyeuseries revient pour sa 5ème édition du 5 au 7 mai prochain au Carroir de La Chaussée Saint-Victor ! de l’humour, de la musique, des spectacles et animations pour toute la famille… il y en aura pour tous les goûts!! Beaucoup de spectacles et concerts gratuits. Informations programmation sur notre site internet et sur les réseaux sociaux.

Spectacles payants : Baptiste Lecaplain – Le Jamel Comedy Club – Malik Fares

Tarif pré-commande : 25 euros

Tarif sur place : 35 euros

Pass Festival 3 spectacles : 60 euros

Reste de la programmation GRATUITE.

Billetterie disponible sur internet

Spectacles GRATUITS : Chips, Mathis Poulin, Jane Porter Trio, La Wash à Toto, La Famille Morallès…

Maquillages pour enfants, Sculptures sur ballons, Jeux géants…

Parking gratuits

Restauration sur place

Le Carroir Route Nationale, 41260 La chaussée Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher

