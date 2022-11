La Chaussée Fête Noël La Chaussée Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

La Chaussée Fête Noël La Chaussée, 9 décembre 2022, Montargis. La Chaussée Fête Noël 9 – 17 décembre La Chaussée Marché de Noël avec la participation de vos commerçants dans une ambiance festive et décorée pour l’occasion. Durant ces deux jours, retrouvez les producteurs locaux qui vous proposent le miel, le … La Chaussée 30 Rue du Faubourg de la Chaussée, Montargis Montargis Participez à des ateliers créatifs sur le thème du tatouage, atelier tableaux de perles, dentelle papier, dessins… Des animations et des dégustations vous seront également proposées (foie gras, champagne, fromage, chocolat chaud, vin chaud …) N’oublions pas la visite du Père Noël avec des ateliers photos et la distribution de friandises. Les Samedis 10 & 17 de 14h00 à 17h30, découvrez la ville au pas des chevaux avec les balades en calèche proposée. Ces animations se dérouleront avec la participation des associations Mille Sourires et le Refuge de Nargis. Vous trouverez également un point de collecte « les Mères de Noël Solidaires ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T08:00:00+01:00

2022-12-17T17:00:00+01:00 ©Mairie Montargis

Détails Catégorie d’évènement: Montargis Autres Lieu La Chaussée Adresse 30 Rue du Faubourg de la Chaussée, Montargis Ville Montargis lieuville La Chaussée Montargis

La Chaussée Montargis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/

La Chaussée Fête Noël La Chaussée 2022-12-09 was last modified: by La Chaussée Fête Noël La Chaussée La Chaussée 9 décembre 2022 La Chaussée Montargis Montargis

Montargis