Concours de pétanque La Chaume Billard Saint-Germain-de-Salles, 10 juin 2023, Saint-Germain-de-Salles.

Saint-Germain-de-Salles,Allier

Concours de pétanque, un lot à chaque participant.

Buvette et restauration sur place.

Organisé par Les amis de la pétanque..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

La Chaume Billard

Saint-Germain-de-Salles 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Petanque competition, a prize for each participant.

Refreshments and snacks on site.

Organized by Les amis de la pétanque.

Competición de petanca, con un premio para cada participante.

Refrescos y comida in situ.

Organizado por Les amis de la pétanque.

Petanque-Wettbewerb, ein Preis für jeden Teilnehmer.

Getränke und Speisen vor Ort.

Organisiert von Les amis de la pétanque (Freunde des Boulespiels).

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de tourisme Val de Sioule