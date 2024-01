PABLO MIRA LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON La Ciotat, jeudi 28 mars 2024.

Pablo MiraPassé simpleGenre : HumourDurée du spectacle : 1H20A partir de 10 ansFamille, sexualité et nouvelles technologies sur fond de culture pop 90, voilà en synthèse le pitch de ce nouveau seul-en-scène de l’infatigable chroniqueur Pablo Mira. Un ton satirique à souhait, une bonne dose de mauvaise foi, des vérités bien personnelles, une vision cynique sur l’évolution de la société de ces trente dernières années, c’est ça l’effet Mira. Ancien étudiant en science politique, l’artiste décortique l’actualité et la société avec un regard unique.Productions : Les Productions Production, Pow Pow Pow et A Mon TOUR PROD

Tarif : 32.00 – 37.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:00

LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON 19 PROMENADE JEFF MUSSO 13600 La Ciotat 13