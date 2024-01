THOMAS VDB S’ACCLIMATE LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON La Ciotat, jeudi 21 mars 2024.

Thomas VDBS’acclimateGenre : HumourDurée du spectacle : 1h20A partir de 12 ansCet homme-là possède un talent indéniable pour aborder des thématiques sérieuses avec un humour ravageur et une autodérision inimitable. Chroniqueur sur France Inter et comédien hors pair, Thomas VDB porte sur l’actualité – et notamment sur les changements climatiques – un regard tour à tour acéré, désabusé, désorienté, désopilant, désespéré et toujours terriblement drôle. Avec ce nouveau spectacle, il nous prouve une fois de plus que tant qu’il y a du rire, il y a de l’espoir !Un spectacle co-écrit par Thomas VDB, Audrey Vernon et Navo MUSIQUE : Stéphane Binet LUMIÈRES : Lucie Joliot RÉGIE : Maxime Bahlis PRODUCTION : Ruq SpectaclesCrédit photo : Laura Gilli

Tarif : 25.90 – 37.00 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON 19 PROMENADE JEFF MUSSO 13600 La Ciotat 13