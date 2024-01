STEPHAN EICHER LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON La Ciotat, samedi 16 mars 2024.

Stephan EicherEt voilà, Chapitre 2Genre : ConcertAprès son nouvel album sobrement et poétiquement intitulé Ode, Stephan Eicher reprend la route et propose avec Et Voilà ! un spectacle inédit ponctué de surprises. L’artiste aux multiples facettes y interprète les incontournables de son répertoire que le public attend et y dévoile dans le même temps ses nouveaux titres, accompagné de musiciens talentueux et d’instruments automates. Un moment suspendu, magique et généreux !Chant / Guitare / Piano / Arrangements Stephan EicherHarpe Noemie Von FeltenGuitare / Basse / Batterie Simon GerberPiano / Claviers / Programmation Reyn OuwehandMISE EN SCÈNE : Stephan Eicher SCÉNOGRAPHIE : Alain Roche CONCEPTION DES DÉCORS : Alain Roche et Maxime Fontanaz MISE EN LUMIÈRE : Mario Torchio CONCEPTIONS DES AUTOMATES : Tony Decap CHANT / GUITARE / PIANO / ARRANGEMENTS : Stephan Eicher HARPE : Noemie Von Felten – GUITARE / BASSE / BATTERIE : Simon Gerber PIANO / CLAVIERS / PROGRAMMATION : Reyn Ouwehand RÉGIE GÉNÉRALE : Nicolas Maho et Philippe Goulpeau SONORISATEUR SALLE : Felix Lämmli SONORISATEUR RETOURS : Jen-Michel Ballu RÉGISSEUR LUMIÈRE : Tony Weber BACKLINER : Sylvain Baffert TECHNICIEN DÉCORS : Benoit Pithon PRODUCTION : Asterios Spectacles

Tarif : 42.00 – 47.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:00

LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON 19 PROMENADE JEFF MUSSO 13600 La Ciotat 13