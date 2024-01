MANU PAYET LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON La Ciotat, 14 mars 2024, La Ciotat.

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le spectacle de Manu Payet initialement prévu le lundi 02 octobre 2023 est reporté au jeudi 14 mars 2024 à 20h.Les billets restent valables pour la nouvelle date, si cette dernière ne vous convient pas, nous vous invitons à vous rapprocher de votre point de vente pour tout remboursement. Manu PayetEmmanuel 2Manu Payet est de retour avec un nouveau spectacle !Moins de trois ans après la dernière d’« Emmanuel », son précédent one-man-show, le comédien s’apprête a` remonter sur scène. Il s’installera a` partir du 19 janvier 2023, au Théâtre de l’Œuvre (Paris, IXe), ou` il avait déjà` donne´ naissance a` « Emmanuel ».Il l’admet volontiers, avec « Emmanuel », il a retrouvé le goût de la scène. Il s’y dévoilait sans pudeur et abordait des souvenirs d’adolescence, la vie de couple, enchaînant les anecdotes sur un passé dans lequel on est nombreux à se reconnaître.On l’attend à nouveau sur ce terrain avec toute la simplicité et la décontraction qui donnent l’impression de passer une soirée entre potes…Production : Gilbert Coullier Productions Avec Canal , Le Parisien et KonbiniCrédit photo : Rudy Waks

Tarif : 32.00 – 37.00 euros.

Début : 2024-03-14 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON 19 PROMENADE JEFF MUSSO 13600 La Ciotat 13