TRISTAN LOPIN LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON La Ciotat, 23 février 2024, La Ciotat.

Tristan LopinIrréprochableGenre : HumourPour son deuxième seul-en-scène, l’humoriste Tristan Lopin a choisi des sujets plus personnels et un ton plus engagé, mais qu’on se rassure, la causticité et la tendresse restent ! Le féminisme, le changement climatique, la carrière de Loana ou les gens qui portent des Birkenstock… les thématiques qui seront abordées au cours de ce spectacle sont aussi disparates que passionnantes. Et puis drôles aussi, très drôles.PRODUCTIONS : Alexandre Mortier et Fierce Prod

Tarif : 25.90 – 37.00 euros.

Début : 2024-02-23 à 20:00

LA CHAUDRONNERIE/SALLE MICHEL SIMON 19 PROMENADE JEFF MUSSO 13600 La Ciotat 13